الموعد والقناة الناقلة لمباراة مان يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضهما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستعد نادي مانشستر يونايتد اليوم لخوض مواجهه خارج الديار أمام أستون فيلا في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الشياطين الحمر على ملعب "فيلا بارك" إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات على الصعيد المحلي والأوروبي بقيادة المدرب الهولندي تين هاغ، وأيضًا لتثبيت الأقدام والبقاء ضمن المراكز الأولى في ترتيب الدوري.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مان يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

اليوم: الأحد 6 نوفمبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: فيلا بارك

الموعد: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: يوسف سيف

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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