جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز وأهم المواعيد الكروية والقنوات الناقلة لها.

تستكمل اليوم المنافسات والمواجهات الحماسية في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، وتشهد اليوم الملاعب الإنجليزية مواجهات من العيار الثقيل في الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، وديربي لندن المنتظر بين ارسنال وتشيلسي، ومباراة مهمة أيضًا تجمع بين توتنهام وليفربول.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 15

تشلسي ضد ارسنال – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا ضد مان يونايتد – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

توتنهام ضد ليفربول – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 13

أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

ريال سوسيداد ضد فالنسيا – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

فياريال ضد مايوركا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

ريال بيتيس ضد إشبيلية – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي – الجولة 14

لوريان ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

مارسيليا ضد ليون – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 13

روما ضد لاتسيو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

يوفنتوس ضد إنتر – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

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