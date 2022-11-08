الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني 2022-2023 نستعرضهما لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يخوض نادي برشلونة اليوم مواجهة مهمة أمام أوساسونا على ملعب " أل سادار" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني، ويطمح البارسا في هذه المواجهة إلى حصد الثلاث نقاط لتوسيع الفارق مع المنافس المباشر ريال مدريد الذي تعثر أمس وتلقى أول خسارة في الليغا هذا الموسم على يد رايو فايكانو.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

اليوم: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 14 في الدوري الإسباني

الملعب: أل سادار

الموعد: 11:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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