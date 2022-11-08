جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواجهات والمواعيد الكروية لهذا اليوم والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في عالم الساحرة المستديرة اليوم، حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني وتلعب فيها مواجهات قوية أبرزها مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث سيحاول النادي الكتالوني تحقيق الفوز للابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد الذي خسر أمس أمام رايو فايكانو.

كما تلعب مباريات الجولة 14 في الدوري الإيطالي هذا المساء، وأبرز لقاءات اليوم بين ميلان وكريمونيزي، إلى جانب لقاءات أخرى في الدوري الألماني ومباراة من العيار الثقيل يلتقي فيها دورتموند مع فولسفبورج.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 14

أتلتيك بلباو ضد بلد الوليد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

أوساسونا ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 14

نابولي ضد إمبولي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

كريمونيزي ضد ميلان – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

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