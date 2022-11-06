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الموعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:11
الموعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال في الدوري الإنجليزي
Photo by SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

الموعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضهما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم. 

يستضيف نادي تشيلسي اليوم نظيره ارسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى البلوز في هذه المواجهة إلى تحقيق انتصار مهم على أرضه أمام الجانرز الذي يحتل صدارة الترتيب منذ بداية الموسم.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال في الدوري الإنجليزي

اليوم: الأحد 6 نوفمبر 2022 
المناسبة: منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز
الملعب: ستامفورد بريدج
الموعد: 3:00 مساءً بتوقيت السعودية
المعلق: عصام الشوالي
القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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