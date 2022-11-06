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الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:36
الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي
(Photo by Tiziana FABI / AFP)

الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضهما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم. 

يستضيف نادي روما اليوم نظيره لاتسيو على ملعب "الأوليمبيكو" في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، حيث يحتل الذئاب المركز الرابع برصيد 25 نقطة والفوز اليوم سيضع الفريق في المركز الثالث، في حين يحتل لاتسيو المركز الخامس في الترتيب برصيد 24 نقطة، وأيضًا فوز اليوم سيضعهم في المركز الثالث أو الرابع.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

اليوم: الأحد 6 نوفمبر 2022 
المناسبة: منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي
الملعب: الأوليمبيكو
الموعد: 8:00 مساءً بتوقيت السعودية
المعلق: فارس عوض
القناة: AD Sports Premium 1

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