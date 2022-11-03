الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ولودوجوريتس في الدوري الأوروبي 2022-2023، والتفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم، تعرف على كل ذلك فيما يلي من خلال هذه المقالة.

يستضيف نادي روما اليوم نظيره نادي لودوجوريتس البلغاري على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك في إطار الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يشهد عشاق المنافسات الأوروبية مباراة حامية الوطيس في معقل روما، حيث أن كلا الفريقين يتشاركان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، لذا سيكون التركيز على حسم التأهل من خلال تحقيق الفوز فقط لتأمين مقعد في الأدوار القادمة من البطولة.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة روما ولودوجوريتس في الدوري الأوروبي

اليوم: الخميس 3 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة الختامية لمنافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي

الملعب: الأوليمبيكو

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي محمد علي

القناة: beIN Sports 3 HD Premium

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