الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضهما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستضيف نادي توتنهام اليوم نظيره ليفربول على ملعب "هوتسبر" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح توتنهام اليوم بقيادة الإيطالي كونتي إلى تحقيق الفوز على أرضه للحفاظ على المركز الثالث له في الدوري، في حين أن الريدز بقيادة كلوب سيحرص على مراضاة الجماهير من خلال حصد الثلاث النقاط، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا والخسائر المتتالية للنقاط في البريميرليغ.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

اليوم: الأحد 6 نوفمبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الملعب: توتنهام هوتسبر

الموعد: 7:30 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حفيظ دراجي

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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