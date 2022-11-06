الموعد والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضهما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

يستضيف نادي يوفنتوس اليوم نظيره إنتر ميلان على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي، حيث يحتل اليوفي المركز الثامن برصيد 22 نقطة والفوز اليوم سيضع الفريق في ترتيب أفضل في الكالتشيو، في حين يحتل إنتر ميلان المركز السادس في الترتيب برصيد 24 نقطة، وفي حالة الفوز اليوم سيتقدم الفريق في الترتيب وقد يصل للمركز الرابع أو الخامس في حال انتهت روما ولاتسيو بالتعادل.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

اليوم: الأحد 6 نوفمبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي

الملعب: أليانز ستاديوم

الموعد: 10:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: علي سعيد الكعبي

القناة: AD Sports Premium 1

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