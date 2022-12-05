الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

تعرف على الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة هذا المساء في دور الـ 16.

يستعد منتخب البرازيل اليوم لخوض مواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية على استاد "974"، في إطار منافست دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ورغم أن التوقعات تصب غالبيتها لصالح منتخب السامبا للفوز في هذه المواجهة، إلّا أن الشمشون الكوري ليس بالمنافس السهل وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوار الإقصائية في المونديال.

الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم قطر 2022

تم تحديد الموعد لهذه المواجهة في دور الـ 16 اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، وستنطلق صافرة الحكم في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "974".

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max بصوت المعلق عصام الشوالي، وعبر قنوات الكأس الرياضية Alkass EXTRA HD One بصوت المعلق خالد الحدي، وعبر قناة Alkass EXTRA Two HD بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

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