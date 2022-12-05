الموعد والقنوات الناقلة لمباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم 2022

تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة هذا المساء في دور الـ 16.

يستعد منتخب اليابان اليوم لخوض مواجهة قوية أمام وصيف النسخة الماضية من المونديال منتخب كرواتيا على استاد "الجنوب"، في إطار منافست دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ورغم أن التوقعات قد تكون في صف المنتخب الكرواتي المعزز بنجمه المميز لوكا مودريتش ، إلّا أن منتخب الساموراي ليس بالمنافس السهل وسبق له أن أطاح بمنتخبات كبيرة ومرشحة في دور المجموعات وهما منتخبي إسبانيا وألمانيا.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022

تم تحديد الموعد لهذه المواجهة في دور الـ 16 اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، وستنطلق صافرة الحكم في مباراة اليابان وكرواتيا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب "الجنوب".

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق رؤوف خليف، وعبر قنوات الكأس الرياضية Alkass EXTRA HD One بصوت المعلق مشاري القرني، وعبر قناة Alkass EXTRA Two HD بصوت المعلق مصطفى العلوان.

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