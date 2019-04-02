برشلونة يتطلع للاقتراب أكثر من لقب الدوري الإسباني

فريق برشلونة

يتطلع برشلونة إلى الاقتراب خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفاً على فياريال اليوم ضمن المرحلة الثلاثين.

ويتصدر البارسا جدول الترتيب بفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

بدوره، يطمح فياريال لتحقيق مفاجأة في مباراة اليوم أملاً في الابتعاد عن مراكز الهبوط واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام سيلتا فيغو 2-3، وفي حالة هزيمة فياريال، يمكن لسيلتا تجاوزه إذا ما فاز على هويسكا غداً ضمن المرحلة نفسها.

ولا يزال هويسكا يقبع في المركز العشرين الأخير بعدما خسر أمام ريال مدريد 2-3 في الدقيقة 89، وبات قريباً للغاية من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويخوض ريال مدريد، صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو، مباراته ضمن المرحلة الثلاثين مساء الغد حين يحل ضيفاً على فالنسيا.

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ولن تكون مهمة ريال سهلة أمام فالنسيا، صاحب المركز السابع الذي بات يتمسك بشكل أكبر بفرصته في الصعود للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر جميع منافسيه.

وسقط إشبيلية أمام فالنسيا بالذٰات، وسيواجه منافساً آخر على المركز الرابع، عندما يلتقي ديبورتيفو آلافيس الخميس المقبل.

وتفتتح منافسات المرحلة اليوم بلقاء أتلتيكو مدريد مع جيرونا وإسبانيول مع خيتافي، وبرشلونة وفياريال، بينما تشهد مباريات الغد لقاء أتلتيك بيلباو مع ليفانتي، وآيبار مع رايو فايكانو.

وفي ختام منافسات المرحلة الخميس المقبل، يلتقي ليغانيس مع بلد الوليد وريال سوسييداد مع ريال بيتيس.