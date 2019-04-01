برشلونة يسعى للتعاقد مع ماتا بالمجان

خوان ماتا

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الاثنين، أن إدارة برشلونة فتحت اتصالات مباشرة مع وكيل أعمال النجم خوان ماتا، من أجل بحث انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني الموسم القادم.

وينتهي عقد الجناح الإسباني مع مانشستر يونايتد في صيف 2019، لذلك يحق له الانتقال إلى أي فريق آخر مجاناً في صفقة انتقال حر، وهو ما يريده مسؤولو البارسا.

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ويرغب ماتا في العودة إلى إسبانيا بعد فترة طويلة من الاحتراف في إنجلترا، ولديه قناعة تامة بأن الانتقال إلى برشلونة يمثل خطوة ناجحة في مسيرته الكروية والشخصية.

يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عرضاً سابقاً لتجديد عقد ماتا، لكنه لم يصل أبداً إلى تطلعات اللاعب الذي بات يفكر في مغادرة النادي خلال الصيف القادم.