باريس سان جيرمان مستعد لتحرير لياو من عقده مع ميلان

قال موقع "ميديا فوت" الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع القيمة المطلوبة لتحرير النجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو من عقده الحالي مع أي سي ميلان.

ويعد كريستوف غالتيه مدرب سان جيرمان من أشد المعجبين بصاحب الـ 23 عاماً، وقد حث لويس كامبوس المدير الرياضي على العمل لجلب الجناح البرتغالي في أسرع وقتٍ ممكن من أجل توفير خيارات هجومية إضافية.

ما هي قيمة تحرير لياو من عقده مع ميلان؟

تبلغ قيمة تحرير لياو من عقده 150 مليون يورو، وهو مبلغ يبدو النادي الفرنسي جاهزاً لدفعه كونه يدرك أن أيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب بارك دي برانس باتت معدودة على الأغلب.

بدوره، يتطلع ميلان بقيادة باولو مالديني وريكي ماسارا لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقدٍ جديد يبقيه في ملعب سان سيرو لفترة إضافية، علماً بأن الاتفاق الحالي يمتد حتى صيف عام 2024.

يذكر أن البرتغالي شارك مع الروسونيري في 11 مباراة حتى الآن هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف، كما صنع 7 أخرى لرفاقه.