باريس سان جيرمان يتعادل مع بنفيكا 1-1

انتهى اللقاء القوي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه بنفيكا البرتغالي بالتعادل بنتيجة 1-1 على أرضية ملعب بارك دي برانس ضمن مواجهات المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

خاض الباريسيون اللقاء دون خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب بداعي الإصابة.

وافتتح سان جيرمان التسجيل من ركلة جزاء ترجمها بنجاح النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

لكن الفريق الضيف تمكن من إدراك التعادل عبر جواو ماريو الذي سجل بدوره من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

باريس سان جيرمان وبنفيكا يتقاسمان الصدارة

بهذا التعادل، بقي سان جيرمان في صدارة المجموعة الثامنة بفارق الأهداف عن بنفيكا برصيد 8 نقاط لكلٍ منهما.