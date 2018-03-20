باريس سان جيرمان يفتح خزائنه أمام زيدان

زين الدين زيدان

يعتزم باريس سان جيرمان التعاقد مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

وكشفت هذه التقارير أن إدارة النادي الباريسي، تعتزم جلب زيدان لقيادة الفريق الموسم القادم وخلافة المدير الفني الحالي يوناي إيمري الذي لم يرتق للمستويات المطلوبة.

وقدم باريس سان جيرمان شيكاً على بياض لزيدان وفقاً للتقارير بغية التعاقد معه، مما يعني أنه سيصبح بحال موافقته صاحب أعلى أجر بين المدربين في العالم.

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أما المدربان الآخران اللذان قد يستهدفهما النادي الباريسي فهما جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد)، ويورغن كلوب (ليفربول).

يشار إلى أن تقارير فرنسية، أشارت سابقاً إلى أن باريس سان جيرمان، يعتزم إقالة إيمري نهاية الموسم الجاري، بعد الخروج المخيب والمبكر من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بنتيجة 5-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.