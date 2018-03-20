تطور جديد في قضية اتهام رونالدو بالتهرب الضريبي

كريستيانو رونالدو

رفضت المحكمة طلب ممثلي كريستيانو رونالدو بدفع تعويض 3.8 مليون يورو في قضية التهرب الضريبي التي اتهم بها النجم البرتغالي.

وكان "صاروخ ماديرا" قد مثل أمام المحكمة في يوليو الماضي بسبب تهرب ضريبي قُدرت قيمته بـ 14.8 مليون يورو.

وعرض ممثلو رونالدو المبلغ إلى جانب الاعتراف بالاتهامات وهو ما رفضته المحكمة.

بدوره، أكد موقع "دياريو جول" من مصادره بأن المحكمة ترى أن التعويض غير مناسب مشيرةً لرفضها نظراً لقيمته المنخفضة مقارنةً بالأموال التي اُتهم رونالدو بالتهرب من دفعها.

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وجرى اتهام هداف ريال مدريد بالتهرب الضريبي من حقوق الصور لحسابه الخاص خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 بقيمة 14.8 مليون يورو.

ونفى الدولي البرتغالي وقتها كل الاتهامات مشيراً إلى أنه يمتلك شركة خاصة بهذه الأمور أنه دائماً ما يدفع الضرائب.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة عن جلسة جديدة الشهر القادم في انتظار التفاصيل الجديدة.