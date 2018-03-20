برشلونة وريال مدريد وباريس يستعدون لضم صلاح
محمد صلاح
يقدم النجم محمد صلاح أداءً رائعاً مع ليفربول منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادماً من روما.
وقد أصبح الدولي المصري هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً برصيد 28 هدفاً، وأكدت الكثير من الصحف أن أكبر الأندية في قارة أوروبا تتسابق من أجل التعاقد معه الصيف القادم.
وقالت صحيفة "ذا سن" أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان يرغبون في الحصول على خدمات صلاح، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 200 مليون جنيه استرليني.
بوغبا: ميسي يقوم بأشياء مستحيلة
فقير يدرس الرحيل عن ليون
كلوب : صلاح سيصبح الأفضل في العالم
تقرير: رونالدو يطالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح
هل سينجح فالفيردي في محاكاة أمجاد غوارديولا مع برشلونة؟
وكانت إدارة ليفربول قد تحدثت عن سعر نجمها مؤخرًا وأكدت بعض التقارير أنه لن يرحل بأقل من 180 مليون جنيه.
يذكر أن ريال مدريد هو الأبرز حالياً في سباق ضم صلاح، حيث أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أنه سيكون بديلاً لغاريث بايل.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 1-3 ذهاب كأس السوبر الإسباني
- فوزان مقنعان لأرسنال ومانشستر يونايتد وتعادل رينجرز مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا، وريال مدريد يصرف النظر عن التعاقد مع دروجبا
- ليستر سيتي يرفض عرض روما الجديد لضم محرز
- بايرن ميونخ بطلا للكأس للمرة ال XII ، وريال مدريد يختتم موسمه بفوز ساحق على ريال سرقسطة
- بابتيستا يؤكد تمسكه بالبقاء في النادي الملكي، وميلان يتقدم بعرض مالي يبلغ قدره 12.5 مليون جنيه استرليني لضم أنيلكا