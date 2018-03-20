برشلونة وريال مدريد وباريس يستعدون لضم صلاح

محمد صلاح

يقدم النجم محمد صلاح أداءً رائعاً مع ليفربول منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادماً من روما.

وقد أصبح الدولي المصري هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً برصيد 28 هدفاً، وأكدت الكثير من الصحف أن أكبر الأندية في قارة أوروبا تتسابق من أجل التعاقد معه الصيف القادم.

وقالت صحيفة "ذا سن" أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان يرغبون في الحصول على خدمات صلاح، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 200 مليون جنيه استرليني.

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وكانت إدارة ليفربول قد تحدثت عن سعر نجمها مؤخرًا وأكدت بعض التقارير أنه لن يرحل بأقل من 180 مليون جنيه.

يذكر أن ريال مدريد هو الأبرز حالياً في سباق ضم صلاح، حيث أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أنه سيكون بديلاً لغاريث بايل.