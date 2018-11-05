دراسة: مبابي أغلى لاعب في العالم

كيليان مبابي

وضعت شبكة "سي أي إي إس" العالمية المهتمة بتحديد القيمة السوقية لنجوم كرة القدم، في آخر تحديث لها لهذا العام، نجم المنتخب المصري محمد صلاح كرابع أغلى لاعب في العالم، بعد الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كاين مهاجم توتنهام، والبرازيلي نيمار نجم فريق العاصمة الفرنسية.

وتضع الشبكة القيمة السوقية لنجوم كرة القدم وفقاً لمستجدات السوق وتألقهم ومستوياتهم في الفترة الأخيرة، مع أخذ معايير العمر والتألق بإحراز الأهداف والبطولات والقدرات الفنية الفردية بعين الاعتبار.

ووضعت الشبكة الشاب مبابي على رأس قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة 216.5 مليون يورو، بعد تتويجه مع منتخب فرنسا بكأس العالم الصيف الماضي، كما أن عمره ما زال 19 عاماً، فيما حل كاين ثانياً بقيمة 197.3 مليون يورو لتألقه ومستواه الثابت وأهدافه الغزيرة في الدوري الإنجليزي.

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وجاء نيمار نجم بي إس جي ثالثاً بقيمة 197 مليون يورو، نظراً لإمكاناته وقدراته الفنية الكبيرة، بالإضافة لعمره الصغير نسبياً أيضاً (26 عاماً).

وحل صلاح نجم مصر وليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي رابعاً بقيمة سوقية وصلت إلى 173 مليون يورو، بعد موسم استثنائي.

واحتل البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة المركز الخامس بقيمة 171.3 مليون يورو، يليه زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيمة 170.6 مليون يورو في المركز السادس، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي سابعاً بقيمة 164.6 مليون يورو.

فيما احتل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد المركز الثامن بقيمة 164.3 مليون يورو، وخلفه الفرنسي أنتوان غريزمان تاسعاً بقيمة 157.7 مليون يورو، وأخيراً في المركز العاشر جاء الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بقيمة 155.6 مليون يورو.