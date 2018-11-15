بايرن ميونيخ يتراجع عن فكرة شراء خاميس

خاميس رودريغيز

قرر بايرن ميونيخ إلغاء فكرة التعاقد مع صانع الألعاب خاميس رودريغيز بشكل نهائي.

وانضم الدولي الكولومبي لبايرن على سبيل الإعارة لموسمين قادماً من ريال مدريد الصيف قبل الماضي.

وبعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب ببداية فترة إعارته، كان ينوي بايرن تحويلها إلى انتقال دائم.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية أن بايرن تراجع تماماً عن هذه الفكرة وأنه لن يشتري رودريغيز.

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ويأتي ذلك نظراً لعدم استعداد إدارة النادي لدفع 42 مليون يورو، قيمة البند الذي يسمح له بشراء اللاعب بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن ابتعاد خاميس عن التشكيل الأساسي للمدرب نيكو كوفاتش، يعد أحد أهم الأسباب لهذه الخطوة.

سبب آخر اعتمد عليه النادي البافاري، وهو تعرض خاميس بشكل مستمر للإصابات، ومعاناته حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب لأسابيع طويلة.