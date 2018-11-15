ليفربول يجهز 85 مليون جنيه لضم ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

يتطلع يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول إلى تعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن وصيف بطل أوروبا يستعد لتحطيم الرقم القياسي الخاص به في الانتقالات، والذي دفعه لضم فيرجل فان دايك من ساوثهامبتون والمقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول مستعد لدفع 85 مليون جنيه لضم الدولي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعيش ديمبيلي حالة تخبط مع البارسا بعدما تم عقابه من قبل المدرب إيرنيستو فالفيردي واستبعاده من مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني، بسبب تأخره عن التدريبات أكثر من مرة والغياب من دون إذن.

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وقال وكيل أعمال الفرنسي الشاب في تصريحات أن موكله يرغب بالبقاء في برشلونة رغم الشائعات التي تتحدث عن رغبة النادي الكتالوني في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل ديمبيلي صيف عام 2017 من بوروسيا دورتموند إلى البارسا في صفقة وصلت قيمتها إلى 135 مليون جنيه.

بدوره، أنفق ليفربول مؤخراً 177 مليون جنيه على لاعبين مثل فان دايك وأليسون بيكر ونابي كييتا.