كافو يرشح فينيسيوس لخلافة رونالدو

فينيسيوس جونيور

قال البرازيلي كافو في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت" البرازيلية: "كريستيانو رونالدو هو كريستيانو، لديه تاريخ كبير مع ريال مدريد وفاز معه بكل شيء".

ويرى نجم منتخب البرازيل السابق والفائز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده عامي 1994 و2002، أن مواطنه فينيسيوس جونيور يملك الإمكانات لخلافة رونالدو في ريال مدريد، لكن عليه أن يقدم الكثير وأن يعمل بجدية للوصول إلى هذا الأمر.

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وقال نجم ميلان السابق، أن جونيور سينجح في ريال، لكنه لم يصل إلى مرحلة النجومية بعد، مشيراً إلى أنه لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه حتى يصبح ما بين أفضل اللاعبين في العالم.