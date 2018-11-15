ملخص مباراة لبنان وأوزبكستان 0-0 الودية

منتخب لبنان

تعادل لبنان وأوزبكستان سلباً 0-0 في المباراة الدولية الودية التي أجريت بينهما اليوم على ملعب سكيلد بارك في مدينة غولد كوست في بريزبن في أستراليا، ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الامارات بين 5 يناير 2019 والاول من فبراير.

وينتقل لاعبو منتخب الأرز وأفراد البعثة غداً بالطائرة إلى مدينة سيدني، للقاء منتخب أستراليا بطل آسيا في 20 من الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في ضاحية هامبوش بسيدني.

ويلعب لبنان في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم السعودية وقطر وكوريا الشمالية.

بينما يشارك أوزبكستان في المجموعة السادسة التي تضم اليابان وسلطنة عُمان وتركمانستان.

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وأعدت الجالية اللبنانية في سيدني لحشد يواكب منتخب الأرز في مباراته أمام أصحاب الأرض، ويتخلل المباراة تكريم الكابتن التاريخي لأستراليا تيم كاهيل بمناسبة اعتزاله.

وتشارك أستراليا في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب سوريا والأردن وفلسطين.

وخاض كاهيل (38 عاماً) 107 مباريات دولية خلال 14 عاماً، سجل خلالها 50 هدفاً منها 5 في 4 مشاركات في كأس العالم، آخرها في روسيا هذا العام.



