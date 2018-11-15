ميسي يعود لتمثيل الأرجنتين العام القادم

ليونيل ميسي

أكد خورخي بوروتشاغا المدير العام للمنتخب الأرجنتيني، أن النجم ليونيل ميسي سيعود لصفوف الفريق وأن اعتزاله ليس أمراً نهائياً.

وغاب هداف برشلونة عن المشاركة مع منتخب بلاده في التجمعات الدولية الثلاثة الأخيرة بعد كأس العالم تحت قيادة المدرب المؤقت ليونيل سكالوني.

وقال بوروتشاغا لموقع "جول": "لم يتم تحديد تاريخ لعودة ميسي، لكن ذلك لن يحدث هذا العام.

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"ولكن من المستحيل القول أنه لن يعود مرة أخرى، هذه مجرد مرحلة انتقالية لا أكثر، أنا واثق أنه سيكون حاضراً العام المقبل مع المنتخب الأرجنتيني من جديد".

ويخوض منتخب الأرجنتين لقاءً ودياً هذا الأسبوع في مواجهة نظيره المكسيكي بتشكيلة شابة وأسماء جديدة في محاولة لإعادة بناء الفريق.