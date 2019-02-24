بايرن ميونيخ يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

كينغزلي كومان

تلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بعد إصابة نجمه كينغزلي كومان، وخروجه من الملعب أثناء مباراة فريقه أمام هيرتا برلين، أمس السبت، والتي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وشارك الدولي الفرنسي في الشوط الثاني بدلاً من فرانك ريبيري، قبل أن يسقط على الأرض سريعاً، ويفشل في استكمال المباراة، بعد أقل من عشر دقائق على الزج به.

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وأعلن بايرن إصابة كومان في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، بناء على تقرير طبي من الموقع الرسمي، لكن دون تحديد فترة غيابه.

ومن المتوقع وفق تقارير وسائل الإعلام الألمانية الصادرة صباح الأحد، أن كومان لن يتمكن من اللحاق بمواجهة ليفربول، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الـ 13 من الشهر القادم.