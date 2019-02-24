ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال 2-0 الدوري الإسباني

ساول يحتفل بهدفه

نجح أتلتيكو مدريد في فك عقدة ضيفه فياريال بعدما حقق الفوز عليه بثنائية نظيفة على ملعب واندا ميتروبوليتانو ليستمر في مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.

بدأ صاحب الضيافة اللقاء بهدف التسجيل مبكراً لإراحة فريقه بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون الأسبوع الماضي أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ألفارو موراتا من تسجيل أول أهدافه رفقة الروخيبلانكوس في الدقيقة 31 بعد صناعة من فيليبي لويس.

وسبق وأحرز مهاجم تشيلسي المعار لفريق العاصمة الإسبانية هدفين ضد ريال مدريد ويوفنتوس، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغتهما.

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وحاول الضيوف تسجيل هدف التعديل في سلسلة هجمات تصدى لها دفاع الروخيبلانكوس تارة وحارس المرمى يان أوبلاك تارة أخرى.

في الشوط الثاني، اعتمد أتلتيكو على الهجمات المرتدة ووصل بالفعل في أكثر من مناسبة، لكن دييغو كوشتا تصرف برعونة أمام المرمى.

وجاء ساول نيغيز في الدقيقة 88 ليقتل المباراة حينما أحرز الهدف الثاني.

ويعد هذا الانتصار الأول لأتلتيكو مدريد على فياريال منذ أبريل 2015 ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما تجمد رصيد فياريال عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.