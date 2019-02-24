كلوب يحمل الإصابات مسؤولية تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد

يورغن كلوب

أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول إحباطه عقب فشل فريقه في التغلب على ضيفه مانشستر يونايتد في قمة المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتفاء الطرفين بالتعادل دون أهداف.

وقال المدير الفني الألماني لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "كانت مباراة غريبة، بدأنا بشكل جيد، لكن الإصابات التي ألمت بنا كلفتنا الإيقاع.

"بدأ الأمر مع بوبي (فيرمينو) وتلك كانت كارثة، بينما كان يونايتد قادراً على اللعب بوسط جديد كامل وثلاثي في الأمام. فقدنا إيقاعنا ولم نستطع استعادته.

"كانت مباراة شرسة مليئة بالأحداث المميزة، في الأيام التي يصبح فيها يونايتد قابلاً للهزيمة عليك أن تستغل الفرصة، ونحن لم نستغلها".

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واختتم: "لدينا نقطة أكثر وستكون مباراتنا المقبلة يوم الأربعاء، هذا ما يجب أن نفكر به الآن".

وفي تصريحات أخرى لشبكة "بي بي سي"، قال كلوب: "ربما نشعر أننا فزنا بنقطة وخسرنا اثنتين، بدأنا كما نريد، لكن أزمة الإصابات حصلت ليسقط روبرتو فيرمينو. كنا بلا فرص، فقط يونايتد كان لديه فرصة كبيرة تصدى لها الحارس أليسون ببراعة، والبقية للركلات الثابتة.

"لم نظهر بشكل جيد حتى أكون منصفاً، لم يكُن اللاعبون بخير، كان بمقدوري رؤية وجوههم، كان الأمر غريباً، فقدنا الزخم والإيقاع وفشلنا تماماً في استعادتهما".

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي، لتترك ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.