ملخص مباراة آرسنال وساوثهامبتون 2-0 الدوري الإنجليزي

مخيتاريان يسجل هدف آرسنال الثاني

تغلب آرسنال على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الغانرز عن طريق أليكساندر لاكازيت (6)، وهنريك مخيتاريان (17).

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بهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 53 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع على حساب غريمه تشيلسي (52 نقطة)، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.