أهداف مباراة ليفربول وآرسنال 5-1 الدوري الإنجليزي

فيرمينو يسجل ثلاثية

سحق ليفربول ضيفه آرسنال بخمسة أهداف لهدف على ملعب آنفيلد في قمة المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق آينسلي مايتلاند نايلس في الدقيقة 11، قبل أن يقلب صاحب الضيافة النتيجة بفضل أهداف روبرتو فيرمينو (هاتريك) في الدقائق 14 و 16 و (65 من ركلة جزاء)، وساديو ماني (32)، ومحمد صلاح (45+2 من ركلة جزاء).

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وتساوى صلاح بهدفه مع كلٍ من بيير إيميريك أوباميانغ وهاري كاين في صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً لكلٍ منهم.

وبهذا الانتصار، واصل ليفربول صدارته للترتيب برصيد 54 نقطة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 38 نقطة في المركز الخامس.