أبرز 7 مهاجمين منتظرين في كأس آسيا 2019

أيام قليلة تفصلنا عن بداية بطولة كأس آسيا 2019، التي تحتضنها الإمارات بدءاً من 5 يناير المقبل وحتى 1 فبراير.

وقبل بداية البطولة استعراض لأبرز المهاجمين المتوقع بروزهم وفقاً لاختيارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

1. سردار آزمون

النجم الصاعد في كرة القدم الإيرانية، يحترف حالياً في روسيا، يمتلك سجلاً تهديفياً مميزاً مع منتخب بلاده، علماً بأنه سجل هدفين في 4 مباريات خلال النسخة الماضية في أستراليا.

2. أحمد خليل

سجل 4 أهداف في النسخة الماضية من البطولة عام 2015، ليساهم في حصول الإمارات على المركز الثالث، والآن بات على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب الإمارات والذي يتربع عليه عدنان الطلياني برصيد 52 هدف.

3. عمر السومة

يُعد النجم السوري أفضل هدافي الدوري السعودي في 3 مواسم متتالية، بمعدل هدف في كل مباراة مع الأهلي.

أهداف مباراة ليفربول وآرسنال 5-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة نابولي وبولونيا 3-2 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة إيمبولي وإنتر 0-1 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة توتنهام وولفرهامبتون 1-3 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-1 الدوري الإيطالي

4. حمزة الدردور

كان نجاح حمزة الدردور في تسجيل 4 أهداف خلال المباراة التي تغلب فيها الأردن على فلسطين 5-1 واحدة من أهم محطات كأس آسيا 2015.

5. المعز علي

لاعب الدحيل تألق خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، عندما توج بجائزة الهداف، يأمل المعز علي في مواصلة التألق مع منتخب قطر الأول.

6. مارتن بويل

خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب أستراليا في نوفمبر من هذا العام، إلا أن المولود في اسكتلندا سيشكل إضافة كبيرة للسوكيروس في محاولة لتعويض اعتزال النجم السابق تيم كاهيل.

7. تاكومي مينامينو

عاد صاحب الـ 23 عاماً إلى منتخب اليابان بعد غياب استمر ثلاث سنوات، وقد أثبت قدرته خلال المباريات التي شارك بها عام 2018.