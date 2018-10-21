برشلونة أسوأ متصدر للدوري المحلي في أوروبا
فريق برشلونة
أصبح برشلونة أسوأ فريق يتصدر دوري بلاده في أوروبا بعد وصوله للنقطة الـ 18 في 9 مباريات خاضها حتى الآن.
وتعادل البارسا في 3 مباريات وخسر مرة واحدة، فيما حقق الفوز في 4 مواجهات.
ويعد الفريق الكتالوني الأقل حصداً للنقاط بين المتصدرين في بقية الدوريات الأوروبية، إذ يتصدر باريس سان جيرمان مثلاً ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة، فبعد 10 مباريات من الليغ 1، حقق حامل اللقب 30 نقطة.
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|البطولة
|الفريق المتصدر
|النقاط
|عدد المباريات
|الدوري الفرنسي
|باريس سان جيرمان
|30
|10
|الدوري البلجيكي
|جينك
|29
|11
|الدوري الهولندي
|أيندهوفن
|27
|9
|الدوري الإيطالي
|يوفنتوس
|25
|9
|الدوري الروسي
|زينت
|25
|10
|الدوري الإنجليزي
|مانشستر سيتي
|23
|9
|الدوري الألماني
|بروسيا دورتموند
|20
|8
|الدوري الإسباني
|برشلونة
|18
|9
وتعد هذه أسوأ بداية لبرشلونة في الدوري الإسباني خلال آخر 10 أعوام.
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