برشلونة: شعار النادي يليق بك يا كوتينيو

كوتينيو خلال تقديمه

قدم برشلونة تعاقده الجديد فيليب في ملعب كامب ناو، حيث تم التقاط صور له داخل معقل النادي.

وكان البارسا قد أعلن أمس ضمه رسمياً للدولي البرازيلي القادم من ليفربول مقابل 150 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

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وكان برشلونة قد حاول تعويض رحيل نيمار بالتعاقد مع كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة النادي الإنجليزي تمسكت به.

ونشر البلاوغرانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة لكوتينيو وهو يرتدي قميص برشلونة، مع تعليق: "شعار برشلونة يليق بك يا كوتينيو".