مارسيلو يحتفل بمرور 11 عاماً له مع ريال مدريد

مارسيلو

احتفل مارسيلو ظهير ريال مدريد الأيسر بمرور 11 عاماً على تواجده مع النادي الإسباني الذي جاء إليه من فلومينينسي في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين دولار.



وخاض البرازيلي اللقاء الأول له بقميص الملكي في السابع من يناير عام 2007 أمام ديبورتيفو لا كورونيا في اللقاء الذي خسره مدريد بنتيجة 0-2، وتوالت مشاركاته مع الفريق حتى بلغت 430 مباراة.

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وتًوج مارسيلو بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد وأصبح رابع لاعبيه تتويجاً بالألقاب والتي بلغت 18 لقباً خلف فرانسيسكو خينتو ومانويل سانشيز برصيد 21 لقباً، وإيكر كاسياس وكاماتشو صاحبي الـ 19 لقباً لكلٍ منهما.

ويعد الدولي البرازيلي ثاني أكثر اللاعبين الأجانب خوضاً للقاءات مع ريال مدريد بعد مواطنه المعتزل روبرتو كارلوس الذي خاض 527 مباراة بالقميص الأبيض.

وجدد مارسيلو عقده مع ريال الصيف الماضي ليستمر معه حتى صيف عام 2022.

يذكر أن ذكرى العام الـ 12 لمارسيلو مع ريال مدريد تخللها تعادل مخيب مع سيلتا فيغو (2-2) لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.