كلوب يتنبأ بنهاية موسم مثيرة

يورغن كلوب

تنبأ يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن يكون ختام الموسم لفريقه حافلاً بالإثارة في ظل التنافسية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة البريميير ليغ بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة، كما وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب لموقع ناديه الرسمي: "اشعر بالحماسة، موسم كهذا تحضر من أجل أسابيعه الأخيرة، لن يكون هناك توقفات وسنخوض المباراة تلو الأخرى، وهذا مهم.

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"هناك من ينافس على التأهل الأوروبي وآخر لتفادي الهبوط، فريق مثل ولفرهامبتون مثلاً لم يكن يلعب على أي هذا، لكنه مرشح لنهائي كأس الاتحاد، هؤلاء منافسونا.

"هناك دوري الأبطال أيضاً، جميع المباريات المتبقية نهائيات الآن، صنعنا قاعدة مثيرة وممتعة".

وحول أحوال لاعبيه: "لم يعد الجميع بعد، لكنهم سيعودون، خطوة بخطوة، (شيردان) شاكيري و(ترينت أليكساندر) أرنولد لا يزالا يتعافيان، لكن الباقيين يتدربون بشكل جيد".

ويواجه ليفربول الأحد المقبل غريمه توتنهام في استئناف لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.