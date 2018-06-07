برشلونة يتطلع لاسترجاع تياغو آلكانتارا

تياغو آلكانتارا

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يسعى لاستغلال اهتمام بايرن ميونيخ بضم ظهيره لوكاس دينيه من أجل إعادة نجم الوسط تياغو آلكانتارا لصفوفه من جديد.

وقالت تقارير أن الظهير الفرنسي معروض للبيع من قبل البارسا، وسط رغبة من يوفنتوس وبايرن بضمه.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يقدر قيمة دينيه بنحو 15-20 مليون يورو، ويريد وضعه ضمن صفقة إعادة آلكانتارا إلى الفريق.

ورحل الدولي الإسباني عام 2013 إلى صفوف بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو فقط.

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وأضافت الصحيفة أن النادي الألماني يطالب بسبعين مليون يورو لبيع نجمه، وهو مبلغ يسعى البلاوغرانا لتخفيضه من خلال عرض دينيه.

وأكدت سبورت أنه بحالة موافقة بايرن على إدراج دينيه في الصفقة، ستنخفض قيمة ما يطلبه لبيع تياغو إلى ما يقارب 40-50 مليون يورو.

ويشارك تياغو مع منتخب إسبانيا في المونديال المقبل منتصف الشهر الجاري.