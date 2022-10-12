برشلونة يتلقى نبأ ساراً قبل مواجهة إنتر ميلان

اشتملت قائمة برشلونة الإسباني التي ستواجه إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء في لقاء قمة المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا على اسم الإيفواري فرانك كيسي.

ويعاني الفريق الكتالوني من كثرة الإصابات في صفوفه، إذ أنه يفتقد لخدمات الفرنسي جولز كوندي والأوروغوياني رونالد آراوخو والإسباني هيكتور بيليرين والدنماركي أندرياس كريستينسن والهولندي ممفيس ديباي.

كيسي ضمن قائمة برشلونة التي ستواجه إنتر اليوم

وبدا أن كيسي نجم خط الوسط سيبتعد أيضاً عن اللائحة التي ستخوض المباراة المصيرية اليوم بسبب شد عضلية، إلا أن حساب النادي الرسمي عبر موقع "تويتر" نشر قائمة المستدعين لخوض المواجهة والتي ضمت اسمه.

وتوقعت وسائل إعلامية ابتعاد لاعب أي سي ميلان السابق عن الملاعب لفترة تصل إلى أسبوعين، لكنه سيكون متوفراً تحت تصرف تشافي الليلة.

وستمنح هذه العودة دفعة معنوية مهمة لـ برشلونة الذي سيواجه غريمه الأزلي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.