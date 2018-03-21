برشلونة يتمسك بإنييستا

أندريس إنييستا

يسعى برشلونة لإقناع قائده أندريس إنييستا بالبقاء الموسم القادم.

وجدد الدولي الإسباني عقده لمدى الحياة مع البارسا، إلا أنّه أكد أنّه سيعلن موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل نهاية الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة وعلى رأسها جوسيب ماريا بارتوميو، تواصلوا مع إنييستا وحاولوا إقناعه بالبقاء ورفض العروض القادمة من الصين.

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وأوضحت الصحيفة أنّ نجم الوسط يتلقى الكثير من الرسائل من جمهور النادي التي تطلب منه عدم الرحيل.

وقد هتفت الجماهير لإنييستا خلال المباراة أمام أتلتيك بلباو (2-0) ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني تطالبه بالبقاء.