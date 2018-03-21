تقرير: سبب غير متوقع دفع ديبالا للسفر إلى مدريد
باولو ديبالا
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السبب وراء تواجد الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، في العاصمة مدريد، خلال فترة التوقف الدولي.
فقد ظهر هداف يوفي أمس الثلاثاء، في أحد المطاعم الشهيرة بمدريد وسط أنباء تفيد بإمكانية انضمامه لريال مدريد.
وعلى عكس المتوقع، قالت إذاعة "ماركا" الإسبانية أنّ ديبالا اجتمع مع مواطنه دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لدراسة إمكانية انضمام المهاجم للروخيبلانكوس لتعويض رحيل أنتوان غريزمان المتوقع نهاية الموسم.
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وأكدت الإذاعة أن ريال مدريد لم يدخل في مفاوضات مع ديبالا، وأنّ الأرجنتيني قد يرحل عن صفوف البيانكونيري بعد خلافاته المتكررة مع المدرب ماسيميليانو آليغري.
يأتي هذا في ظل تقارير أكدت توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع غريزمان سينتقل بموجبه المهاجم الفرنسي إلى البارسا بدءاً من الموسم القادم، وذلك بدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد المهاجم والمقدرة بمبلغ 100 مليون يورو.
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