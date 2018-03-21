تقرير: سانشيز غير سعيد ومنعزل في مانشستر يونايتد

أليكسيس سانشيز

لا يعيش أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الجديد أفضل أيامه مع الفريق، وهو أمر يثير القلق داخل الطاقم الفني، وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وكان الدولي التشيلي قد انتقل ليونايتد في سوق الانتقالات الشتوي الأخير في صفقة تبادلية، ليسجل هدفاً واحداً فقط في 10 مباريات بعد سلسلة من المستويات غير المقنعة.

ويحتاج الكثير من اللاعبين عادةً لبعض الوقت من أجل التأقلم مع أساليب فرقهم الجديد، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للاعب مثل سانشيز اعتاد على أجواء الدوري الإنجليزي.

وأكدت مصادر الصحيفة أن نجم آرسنال السابق لا يبدو سعيداً في الفترة الأخيرة، إذ أنه يعيش بعزلةٍ عن اللاعبين الآخرين خلال التدريبات ويتناول الطعام بمفرده.

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وقد وصل الأمر للحديث عن ندم سانشيز على الدخول في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان الذي انتقل بدوره إلى آرسنال، ليبدأ سيناريو آنخيل دي ماريا يلوح في الأفق مجدداً بعد أن أحس الدولي الأرجنتيني بعدم الاستقرار في السابق.

وكان مانشستر يونايتد قد حطم رقمه القياسي في سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع دي ماريا قبل أن يرحل الجناح بعد ذلك بموسم واحد بسبب عدم سعادته صوب باريس سان جيرمان، وقد أشار مصدر مقرب منه أنه لم يتكيف مع الأجواء مشيراً إلى أن اهتمام الجميع وقتها كان ببيع القمصان فقط.

وبدأ عدم مشاركة سانشيز أمام برايتون في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يثير الشكوك حول صحة الأمر، كما يعيش النادي فترة عصيبة بعد وداع دوري أبطال أوروبا المخيب، وبقاء بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كأمل أخير من أجل إنقاذ الموسم.

ويعد رحيل سانشيز عن يونايتد مستبعداً مبدئياً في الصيف، لكنها أزمة جديدة ستضاف إلى مشاكل جوزيه مورينيو وفريقه.