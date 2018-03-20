سفر ديبالا إلى مدريد يثير التكهنات حول مستقبله مع يوفنتوس

باولو ديبالا

أثار المهاجم باولو ديبالا، الشكوك حول مستقبله مع يوفنتوس، قبل حوالي أسبوعين من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب آليانز الخاص بيوفنتوس في الثالث من الشهر القادم، ومع ذلك تواجد الهداف الأرجنتيني في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء.

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وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ديبالا استغل عدم تواجده ضمن قائمة منتخب الأرجنتين الدولية للذهاب إلى مدريد رفقة وكيل أعماله.

وإلتقطت عدسات الكاميرات صوراً لهداف اليوفي في أحد المطاعم الشهيرة في مدريد، وسط أنباء عن عقده اجتماعاً سرياً مع إدارة ريال تمهيداً لانضمامه الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سواء ثبت إجراء ديبالا مفاوضات مع ريال هذا الأسبوع أم لا، يظل صاحب الـ 24 عاماً أحد الأهداف الرئيسية للنادي الإسباني نظراً لهبوط مستوى غاريث بايل وكريم بنزيمة.