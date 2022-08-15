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برشلونة يطلب هذا المبلغ للموافقة على رحيل أوباميانغ إلى تشيلسي

منشور 15 آب / أغسطس 2022 - 12:59
أوباميانغ (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Gabonese midfielder Pierre-Emerick Aubameyang celebrates after scoring his team's first goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Athletic Club Bilbao at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 27, 2022. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

مع قدوم ليفاندوفيسكي ورافينيا والتجديد مع عثمان ديمبلي، فتح برشلونة المجال أمام بعض اللاعبين مثل أوباميانغ وديباي للرحيل عن النادي بهدف جلب بعض الأموال للنادي وإتمام صفقات أخرى أبرزها نجم السيتي برناردو سيلفا، وماركوس ألونسو لاعب تشيلسي. 

وفي الآونة الأخيرة، أظهر نادي تشيلسي اهتمامه بخدمات اللاعب أوباميانغ، ولا زالت المفاوضات قائمة بين كلا الناديين بهدف حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، حيث أن توخيل يريد تعزيز خط الهجوم للفريق خاصة بعد عودة لوكاكو إلى الإنتر، ووجود رحيم ستيرلينغ لوحده لا يكفي.

أوباميانغ (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)
أوباميانغ (المصدر: صفحة فابريزيو رومانو على تويتر)

برشلونة يطلب هذا المبلغ للموافقة على رحيل أوباميانغ إلى تشيلسي

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الذي كشف بعض التفاصيل عبر صفحته على "تويتر"، فإن البارسا طلب مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على رحيل أوباميانغ إلى البلوز، من ناحية أخرى فإن النادي اللندني يريد أن ينفق أقل بكثير من المبلغ الذي طلبه برشلونة. 

وأكد رومانو أيضًا، أن المفاوضات لا زالت مستمرة بين الطرفين، كما أن برشلونة أدخل ماركوس ألونسو كجزء من هذه الصفقة، وفي جميع الأحوال توماس توخيل يضغط حاليًا على إدارة النادي لإنهاء الأمر والتعاقد مع أوباميانغ، حيث يعتبره أولوية بالنسبة له هذا الموسم.

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كلمات دالة:بيير إيميريك أوباميانغبرشلونةتشيلسيتوماس توخيل

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