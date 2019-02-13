برشلونة يقترض 140 مليون يورو

جوسيب ماريا بارتوميو

اقترض مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو 140 مليون يورو من صندوق استثمارات أميركي بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%.

ويعاني البارسا من زيادة كبيرة في رواتب لاعبيه وصلت إلى نحو 70% من ميزانية الفريق.

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وقالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن برشلونة حصل على قرض تصل قيمته إلى 140 مليون يورو بفائدة تصل إلى 1.5% يتوجب سداده على مدار خمسة أعوام.

وأوضحت أن سبب حصول البارسا على القرض غير معلوم حتى الآن، إلا أنه قد يكون لأسباب تتعلق بصفقات محتملة أو لسداد جزء من قيم الصفقات السابقة مثل فرينكي دي يونغ لأياكس، وعثمان ديمبيلي لبوروسيا دورتموند، وفيليبي كوتينيو لليفربول.