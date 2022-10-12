بروج يتعادل مع أتلتيكو مدريد ويحسم التأهل لدور الـ 16

تعادل كلوب بروج البلجيكي مع مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو لحساب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان قد التقيا الأسبوع الماضي في بلجيكا في مواجهة انتهت لأصحاب الأرض بنتيجة 2-0.

وأكمل الفريق البلجيكي المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 82 إثر طرد كمال سواه.

بروج إلى الدور الثاني و أتلتيكو مدريد ثانياً

بهذا التعادل، تأهل بروج إلى دور الـ 16 من البطولة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة.

كما رفع أتلتيكو رصيده بدوره إلى 4 نقاط جعلته يحتل المركز الثاني.