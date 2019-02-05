بنعطية: رفضت مانشستر يونايتد من أجل أطفالي

مهدي بنعطية

أكد المدافع مهدي بنعطية المنضم حديثاً للدحيل أن هنالك الكثير من الدوافع التي جعلته يفضل المجيء إلى قطر رغم وصول العديد من العروض الأخرى لضمه.

وانضم الدولي المغربي صاحب الـ 31 عاماً للفريق القطري قادماً من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي مقابل 8 ملايين يورو.

وقال بنعطية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء: "مفاوضاتي مع الدحيل كانت طويلة، لكن خليفة خميس؛ نائب رئيس النادي، سهل المهمة، وأود من هنا أن أشكره على دوره معي.

"تواجدي في قطر أفضل لي ولعائلتي وأبنائي من الانتقال لمانشستر يونايتد، واجهت عدة انتقادات من نقاد مغاربة بسبب تفضيلي للدحيل، لكن عليهم أن يحترموا قراري، لأنه الأفضل لي ولأني أريد لأطفالي أن ينشأوا في أجواء إسلامية، كان يمكن أن أذهب لأندية في الإمارات والسعودية، لكني فضلت الدحيل".

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بسؤاله عن تأثير لعبه في دوري خليجي على استدعاء هيرفي رونار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب له، علق: "هناك العديد من المغاربة الذين يحترفون في دوريات خليجية وانضموا للمنتخب، رونار يعرفني جيداً، وإذا رأى أني لا استحق التواجد فسأحترم قراره".

واختتم مدافع البيانكونيري السابق بالحديث حول طموحاته مع فريقه الجديد: "أريد تحقيق العديد من الأهداف مع الدحيل، لعبت مع فرق كبرى مثل بايرن ميونيخ وروما ويوفنتوس وحصلت على العديد من البطولات، والآن لدي أهداف مختلفة في قطر، أولها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.



"طموحات النادي هي ما قادتني للموافقة على عرضه، استقدم مجلس الإدارة مدرباً كبيراً هو رويا فاريا وتعاقد مع لاعبين مميزين جدد جانب القدامى، أعتقد أن كل هذه العوامل يمكن أن تقود الفريق للنجاح في البطولة الآسيوية".

يذكر أن بنعطية انضم ليوفنتوس صيف عام 2016، وشارك معه في 59 مباراة، حصل خلالها على خمس بطولات.

وكان موقع "فوتبول إيطاليا" قد أكد في أحد تقاريره أن مانشستر يونايتد سعى للحصول على خدمات المدافع المغربي، لكن بنعطية رفض العرض.