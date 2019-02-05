سولاري: نفضل أن يشارك ميسي في الكلاسيكو

سانتياغو سولاري

تحدث المدرب سانتياغو سولاري عن المواجهة المرتقبة لريال مدريد أمام برشلونة غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكد الأرجنتيني أن فريقه يستعد لمباراة الذهاب بشكل جيد، تماماً كما يحضر لمبارياته الأخرى، كما شدد على عدم وجود مرشح للفوز في مثل هذه المواجهات.

وحول مشاركة ليونيل ميسي في المباراة من عدمها، قال سولاري: "نتمنى أن يشارك الجميع في هذه المباراة، لا نريد أن يغيب أحد"



وبسؤاله عن فينيسيوس جونيور، قال المدير الفني: "فينيسيوس لاعب رائع ومهم لنا، لقد قدم الكثير في الفترة الأخيرة واستحق الثقة، ولكن المركز الأساسي ليس مضموناً لأحد".

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وألمح سولاري إلى ضغط المباريات حيث قال: "أتمنى ألا يكون جدول المباريات هذا متعمداً، الضغط الذي سيوضع علينا بسببه كبير جداً.

"نريد الفوز بجميع المسابقات، لدينا مباريات أخرى صعبة في الدوري ودوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، لكن تركيزنا الآن منصب على مباراة الغد".

وحول قيمة اللقاء قال: "الكلاسيكو مباراة من نوع خاص، أياً كانت المسابقة التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة فإن المباراة تحتلف عن غيرها، إنها تشبه مواجهة ريفر بلايت وبوكا جونيورز في الأرجنتين".