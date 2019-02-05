دي ليخت يتمسك بالانتقال لبرشلونة

ماتياس دي ليخت

يتمسك المدافع ماتياس دي ليخت بفكرة الانتقال إلى برشلونة حتى اللحظات الأخيرة.

وتعاقد البارسا مؤخراً مع فرينكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام، على أن ينتقل له بشكل رسمي نهاية الموسم الحالي.

دي ليخت نجم آخر من أياكس يطمح برشلونة في الحصول على خدماته، ليلعب بجوار زميله دي يونغ بقميص البلاوغرانا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن المدافع الشاب أخبر وكيل أعماله مينو رايولا، أن الانضمام لبرشلونة هو خياره الأول.

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وأوضحت أن صاحب الـ 19 عاماً مستعد للتضحية بجميع العروض المقدمة له من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وهو ما يعني وضوح رغبة اللاعب نفسه، لكن تبقى التفاصيل المالية هي العائق الأكبر لإتمام الصفقة.

وطالب رايولا برشلونة بعمولة قيمتها 10 مليون يورو الأسبوع الماضي، لإقناع أياكس بالتخلي عن دي ليخت.

على الجانب الآخر، تأتي طلبات النادي الهولندي مرتفعة، حيث قد لا تقل عن 60 مليون يورو لبيع المدافع الشاب.