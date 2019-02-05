سولشاير يتابع مواجهة ليون وباريس سان جيرمان

أولي غونار سولسكاير

خطف المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير الأضواء خلال مباراة باريس سان جيرمان ونظيره ليون على أرض الأخير ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتواجد مدرب مانشستر يونايتد في المدرجات إلى جانب مساعده مايك فيلان، من أجل متابعة نجوم الباريسي وخطة المدرب توماس توخيل، قبيل المواجهة التي ستجمع الباريسي بيونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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المفاجأة كانت في حضور المدرب النرويجي مباشرة إلى فرنسا، بعد انتهاء مباراة مانشستر يونايتد التي فاز فيها بشقّ الأنفس على غريمه نيوكاسل بهدفٍ نظيف.

وقبل فترة من الزمن، لم يكن أكثر المتفائلين ومحبي الشياطين الحمر يجرؤ على التفكير في التفوق على الباريسي، لكن في الوقت الحالي تبدلت الأمور بعد رحيل جوزيه مورينيو، إذ أعاد سولشاير الانضباط والنتائج الإيجابية إلى أولد ترافورد، حتى أنه استطاع حصد نتائج طيبة للغاية، دفعت البعض للحديث عن إمكانية السير على خطى مدربه السابق الأسطورة أليكس فيرغسون.