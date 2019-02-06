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بوادر لحل الأزمة بين باريس سان جيرمان ورابيو

بوادر لحل الأزمة بين باريس سان جيرمان ورابيو
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نشر 06 شباط/فبراير 2019 - 16:33 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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أدريان رابيو
أدريان رابيو

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً عن قائمة الفريق التي ستخوض غمار دوري أبطال أوروبا وشهدت تواجد لاعبه أدريان رابيو رغم استبعاده مؤخراً.

ويلعب باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ويقام الذهاب الأسبوع المقبل والعودة مطلع مارس.

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وأعلن بي إس جي القائمة بحضور كلاً من رابيو الذي تم منعه من خوض اللقاءات مع الفريق الأول بسبب مشكلة تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد رابيو بحلول نهاية الموسم الجاري ويرفض الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية، وسط حديث عن اتفاقه مع برشلونة.

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