بوتشيتينو يقترب من يوفنتوس بعد نتائج أليغري المخيبة للآمال

بات اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مرتبطًا خلال الأيام الماضية بنادي يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد الأداء السيء والنتائج المخيبة للآمال منذ بداية الموسم.

وبغض النظر عن العديد من الظروف التي مر بها اليوفي منذ بداية الموسم وعلى رأسها الإصابات، فإن مشجعي السيدة العجوز يرون أن هذه أسوأ بداية لفريقهم منذ سنوات، فهو يحتل المركز الثامن في الدوري الإيطالي، كما أصبح الفريق تقريبًا خارج المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

إدارة يوفنتوس تدرس التعاقد مع المدرب بوتشيتينو

جرت أحاديث داخل أروقة النادي حول إقالة أليغري المدرب الحالي لليوفي بسبب النتائج المخيبة للآمال على صعيد الأرقام والأداء، رغم أنه يحظى بعلاقة جيدة مع رئيس النادي أندريا آغنيلي، ولكن بحسب التقارير قد ينفذ صبر النادي من المدرب الإيطالي إذا لم يتغير حال الفريق بحلول نهاية الموسم.

وفي حال حدوث ما سبق، فإن إدارة اليوفي تخطط للتعاقد مع بوتشيتينو وتضعه على رأس المرشحين لخلافة أليغري، خاصة وأنه لا يزال يبحث عن نادٍ جديد ليدربه منذ أن غادر باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

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