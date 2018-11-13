رويس يتعرض للإصابة ويغادر تدريبات منتخب ألمانيا

ماركو رويس

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند غادر تدريبات منتخب المانشافت بعد إصابته بكدمة في القدم.

وسجل رويس ثمانية أهداف لدورتموند متصدر الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه غاب عن مباريات منتخب الماكينات في بطولة دوري أمم أوروبا في أكتوبر الماضي بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

ولم يكشف الاتحاد الألماني عن مدة غياب النجم الكبير وإذا ما كان سيتمكن من اللحاق بمباراة ألمانيا الودية أمام روسيا بعد غد الخميس أو المباراة المصيرية أمام هولندا في دوري أمم أوروبا والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.

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ويتعين على ألمانيا أن تحقق الفوز على هولندا للحفاظ على حظوظها في البقاء في دوري المستوى الأول بالبطولة الأوروبية، ولكنها ستهبط مباشرة من هذا المستوى إذا ما حققت هولندا الفوز على فرنسا الجمعة المقبل.

وبالإضافة إلى رويس، يفتقد المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف، لمجهودات كل من مارك أوث لاعب شالكه للإصابة، وجوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الذي اعتذر عن خوض مباراة روسيا الودية لأسباب عائلية.